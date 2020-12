Europese toezichthouder: tech-giganten buiten gezondheidsdata uit

Techbedrijven wiens verdienmodel is gebaseerd op het uitbuiten van persoonlijke gegevens, hebben door de coronacrisis de wind in de zeilen gekregen. Een zorgelijke ontwikkeling, schrijft Wojciech Wiewiorowski, hoofd van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) in zijn eindejaarsblog.

“Pandora’s doos is nu open”, schrijft Wiewiorowski in de blog, waarin hij reflecteert op zijn eerste jaar als hoofd van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). “Met tech-giganten die de bijna onontgonnen wereld van gezondheidsdata veroveren.” Terwijl de economie zware klappen krijgt, floreren dergelijke ondernemingen volgens de privacy-waakhond. Hij wijst op de coronacrisis als oorzaak voor deze ontwikkeling. Er is goede hoop dat het coronavirus binnenkort bedwongen wordt, maar Wiewiorowski vraagt zich hardop af of de situatie rondom de gezondheidsdata zich niet alleen maar verder uitzaait.

Desondanks ziet de toezichthouder lichtpuntjes en kansen voor Europa. Volgens hem is het aan de EU om leiderschap te tonen en digitale waarden te propageren. Hij voorziet in het nieuwe jaar een sterke rol weggelegd voor de European Data Protection Board en een doorbraak voor de aankomende e-Privacy Regulation.