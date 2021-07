Evacuatie patiënten VieCuri Medisch Centrum door hoog water

VieCuri Medisch Centrum in Venlo heeft besloten vanmiddag en vanavond haar patiënten te evacueren vanwege het hoge waterpeil in de Maas. Het topklinische ziekenhuis in Limburg-Noord ligt pal aan de oever van de Maas. De evacuatie betreft ongeveer 200 patiënten. Het ziekenhuis gaat op zijn vroegst dinsdag weer open.

Ook de 52 cliënten van ggz-instelling Vincent van Gogh worden geëvacueerd. De instelling bevindt zich in hetzelfde gebouw als VieCuri. Een woordvoerder van Vincent van Gogh zegt dat iedereen uiterlijk 20 uur is vertrokken. Een deel wordt ondergebracht bij andere vestigingen van Vincent van Gogh, enkelen worden opgevangen door ggz Oost-Brabant in Helmond. De Huisartsenpost in het gebouw gaat vanmiddag ook dicht.

Vanaf 18 uur worden spoedpatiënten voor VieCuri omgeleid naar omliggende ziekenhuizen. Poliafspraken, bloedafname, dialyses en scans gaan tot dat tijdstip door. Het betreft een preventieve evacuatie. “Om elke kans op overstroming voor te zijn”, aldus een woordvoerder van VieCuri. Later vanmiddag volgt een persconferentie.

Opnamestop

Gisteravond besloot het ziekenhuis al een opnamestop in te stellen vanwege het stijgende waterpeil. Alle niet-spoedeisende operaties werden ook afgezegd voor vandaag.

De ROAZ in de regio heeft gevraagd aan ziekenhuizen om de patiënten op te vangen. Het LCPS zal straks bekendmaken hoe ze patiënten gaat verdelen. In ieder geval zullen Maastricht UMC, Zuyderland (onder meer Heerlen), St Jans Gasthuis in Weert en Rijnstate in Arnhem een groot deel van de patiënten opvangen. Ook Laurentius in Roermond, Radboudumc in Nijmegen en Gelderse Vallei in Ede zijn benaderd. Een deel van de 200 patiënten wordt vervroegd naar huis gestuurd.

Hoogwaterprotocol

VieCuri heeft samen met regiopartijen, zoals het ROAZ en de Veiligheidsregio Noord-Limburg, een ‘hoogwaterprotocol’ dat voorziet in onder meer evacuatie van patiënten. VieCuri Medisch Centrum telt 2925 medewerkers en 195 medisch specialisten. Vorig jaar waren er 16.500 opnames en 239.000 polibezoeken.

Voor het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is er geen gevaar. “Voor de omgeving van het ziekenhuis verwachten we géén problemen”, aldus Laurentius: “Het ziekenhuis zal bereikbaar blijven en alle zorg zal gewoon doorgaan.