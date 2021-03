Ex-topman DSW doet bod op Bronovo

Bedoeling was het Bronovo in 2024 te sluiten. Onzeker is wat er dan met het pand zou gebeuren. Het zou kunnen leiden tot sloop. In een gesprek met het Financieel Dagblad (FD) laat Oomen weten een bod te hebben uitgebracht. Hij is vooral rijk geworden als beurshandelaar in de vorige eeuw.

Kapitaalvernietiging

Oomen laat in het FD weten dat hij sluiting van Bronovo ‘pure kapitaalvernietiging’ vindt: “Ik ben in staat het Bronovo weer als ziekenhuis te laten functioneren, als concurrent of in samenwerking. Er zijn genoeg medisch specialisten die er willen werken.”

Oomen zegt dit te doen uit “sociaal-maatschappelijke overwegingen” en wil graag aantonen dat exploitatie wel mogelijk is: “Ik hoef geen cent winst, dat heb ik helemaal niet nodig.”

Bronovo sloot drie jaar geleden al de ic wegens gebrek aan verpleegkundigen. Een half jaar geleden werd Bronovo nog genoemd als locatie voor de opvang van coronapatiënten.