Proef huisartspraktijkondersteuner leidt tot helft minder ggz-verwijzingen

Het inzetten van een huisartspraktijkondersteuner heeft geleid tot een halvering van het aantal ggz-verwijzingen bij kinderen in een jaar tijd. Het experiment dat vorig jaar is gestart, wordt daarom verlengd.

Om het aantal kinderen dat doorverwezen wordt naar de ggz te beperken, startte de gemeente Oss in oktober 2019 met een proef. Iedere huisartsenpraktijk in Oss kon gebruikmaken van een ondersteuner voor de ggz bij jeugd.

Sneller de juiste hulp

Het doel hiervan was niet om de kosten te drukken, maar om kinderen sneller de juiste hulp te kunnen bieden, aldus wethouder Thijs van Kessel (VVD) tegen het AD. “Bij doorverwijzingen komen mensen vaak op een wachtlijst en verstrijken er zo meerdere weken voor iemand wordt geholpen. En vaak volgt er dan ook nog een volgende doorverwijzing, omdat ze toch op het verkeerde adres blijken te zijn. Door in de eerste lijn meteen de goede vragen te stellen, voorkom je veel van dit soort problemen.”

‘Mooie bijvangst’

Een efficiëntere en goedkopere zorgverlening is een mooie bijvangst van het project, vindt Van Kessel. En tevens een reden om ook de negen huisartspraktijken in de gemeente Oss die nog niet meedoen aan de proef te vragen dit alsnog te doen. De tevredenheid onder de 394 jeugdige patiënten die in het eerste jaar met de praktijkondersteuners te maken kregen is namelijk groot. Zowel ouders als jeugdigen waarderen de geboden hulp met het cijfer 8,6.

29 huisartsen

Op dit moment nemen zeven huisartspraktijken in de gemeente al deel aan de proef. In totaal gaat het om 29 huisartsen die een beroep kunnen doen op de ondersteuner bij vragen over geestelijke gezondheidszorg bij jeugdigen. Van Kessel: “Ik heb het niet gecheckt, maar de indruk bestaat dat de meeste grote praktijken deelnemen en de kleinere wat minder.”