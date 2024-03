Expertisecentrum: deltaplan tegen ongelijke kansen op gezondheid

Expertisecentrum Pharos wil een ‘deltaplan’ met als doel de gezondheidsverschillen in elk geval te verminderen. In 2040 moeten ze met 30 procent zijn gedaald.

Het stimuleren van een verstandige leefstijl alleen gaat niet iedereen een gezonder leven bezorgen. Er zijn veel factoren die uitmaken of iemand aandacht kan geven aan haar of zijn gezondheid, langer leeft en langer fit blijft. Daarom moeten allerlei sectoren worden betrokken om dat te bereiken, vindt Pharos.

Oplossingen in de breedte

Vertegenwoordigers van allerlei beleidsterreinen moeten samen met andere inwoners van ons land om de tafel om ideeën te ontwikkelen voor dat plan. “Naast armoede hebben ook het opgroeien, werken en wonen in een ongezonde omgeving grote invloed op verschillen in (ervaren) gezondheid. Ook spelen het sociale netwerk, de kennis en vaardigheden en/of de toegankelijkheid van goede, betaalbare en begrijpelijke zorg een grote rol in het ontstaan en voortbestaan van gezondheidsverschillen. Omdat de oorzaken op verschillende beleidsterreinen liggen, moeten ook de oplossingen in de breedte worden gezocht”, vindt Pharos.

Op een bijeenkomst in Den Haag zullen volgens Pharos de eerste bestuurders hun medewerking toezeggen aan de ontwikkeling van een deltaplan. (ANP)