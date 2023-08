Expertisecentrum Dementie start tweedaagse naastentraining

Expertisecentrum Dementie is een regionale samenwerking tussen Topaz, ActiVite, Marente en WIJdezorg. Uit deze samenwerking kwam eerder al voor mensen met dementie en hun partners de cursusweek Beter Thuis met Dementie.

Ziektebeeld uitgelegd

“De kring van mensen rondom iemand met dementie is groter dan de partner alleen”, aldus het expertisecentrum. Voor deze groep wil het centrum daarom praktische informatie bieden. “Zodat de persoon met dementie beter geholpen en begrepen wordt en de partner minder belast.”

In de tweedaagse Naastencursus leren naasten van professionals uit de zorgorganisaties van het expertisecentrum over dementie, het ziektebeeld en de perspectieven en ontmoeten ze mensen die voor dezelfde uitdagingen staan. “Maar ook wat het met hen als naaste doet, en welke hulp zij in kunnen roepen.”