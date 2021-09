Experts: scholieren moeten maatje worden van oudere

Dat zijn enkele voorstellen van Mantelzorg Nederland, Koepel zorgcoöperaties Zuid Nederland en bestuurders van uitvoerende zorginstanties in een brief aan de Tweede Kamer. Het idee om hierover te praten, is geïnitieerd door coöperatie VGZ.

De expertgroep doet ook het voorstel om alle ouderen verplicht hun sociale netwerk in een app te laten registreren. Hierdoor weet het wijkteam bij calamiteiten wie het moet bellen. Verder zouden mantelzorgers en vrijwilligers belastingvoordeel van de overheid moeten krijgen voor verleende informele zorguren.