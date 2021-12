Expertteam VWS voor betere covidzorg eind 2022

Het ministerie van VWS benoemt een expertteam ‘COVID-zorg’ in ziekenhuizen om de planbare zorg bij een coronacrisis eind volgend jaar zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Het expertteam onderzoekt wat er nodig is om de covidzorg in ziekenhuizen dan zo op te schalen om dat doel te bereiken.

In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het expertteam zich richt op de optimalisatie van covidzorg in de ziekenhuizen, zowel in de kliniek als op de IC’s: “Daarbij is de in-en uitstroom van belang met als doel de capaciteit in de zorgketen te vergroten. Ook de organisatie van tijdelijke capaciteit voor covid-zorg in de vvt-sector is hierbij van belang.”

Edwin Velzel (CEO van pensioenbedrijf PGGM) is de onafhankelijke voorzitter van het expertteam. Voor deelname aan het expertteam worden een aantal experts uit de zorgwereld uitgenodigd die op persoonlijke titel deelnemen. NZa en IGJ zijn toehoorder. Het secretariaat wordt vormgeven door VWS.

Effectievere inzet

Het expertteam brengt in beeld wat hiervoor nodig qua capaciteit (personeel en materieel), financiën en governance. De focus ligt op het vergroten en effectiever inzetten van de covid-capaciteit op de verpleegafdeling en de IC in de ziekenhuizen. In het licht van haar opdracht organiseert het expertteam pilots in samenspraak met betrokken partijen, bijvoorbeeld van meer concentratie van covid-ziekenhuiszorg in de regio.

Het expertteam brengt in beeld welke organisatie, sturing, personele en materiële capaciteit en financiering nodig is voor 1 september 2022 en welke innovaties mogelijk zijn in de organisatie van de covid-ziekenhuiszorg met oog voor de relatie met andere delen van de zorgketen.

Dit gebeurt langs drie lijnen: er wordt in beeld gebracht welke waardevolle innovaties de afgelopen maanden lokaal en regionaal al zijn doorgevoerd in de organisatie van covid-ziekenhuiszorg en die landelijk gedeeld en geïmplementeerd kunnen worden.

Ervaringen buitenland

Ook wordt in beeld gebracht welke ervaringen in het buitenland zijn opgedaan met deze zorg, bijvoorbeeld het inrichten van separate covid-ziekenhuizen. Bovendien wordt een brede uitvraag gedaan bij experts, kennisinstellingen en bedrijfsleven welke innovaties in de covid-zorg mogelijk zijn.

In februari en maart starten pilots, waarbij ervaring moet worden opgedaan met concentratie van covid-ziekenhuiszorg. De ervaringen met deze pilots worden door het expertteam gemonitord, zodat verwachte efficiency- en effectiviteitswinst kan worden gevalideerd en geleerde lessen voor het najaar van 2022 kunnen worden geïnventariseerd. Hierbij geldt dat het starten van pilots alleen mogelijk is als de situatie in de zorg dat op dat moment toelaat.

Financiering

Het expertteam brengt ook in beeld hoe de financiering en bekostiging van covid-ziekenhuiszorg vormgegeven kan worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de IC-subsidieregeling die geldt tot en met 2022 en de reguliere bekostiging zoals deze vanaf 2023 weer in zou moeten gaan door de zorgverzekeraars.

Ten slotte moet duidelijk worden hoe de coördinatie en eventueel sturing van de covid-capaciteit in tijden van crisis kan worden vormgegeven. Waarbij rekenschap wordt gegeven van de ervaring, kennis en infrastructuur die is opgebouwd door de LNAZ, het LCPS en de ROAZ’en.