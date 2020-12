Extra opleidingsplekken voor de huisartsenzorg

Er komen 20 extra opleidingsplekken voor huisartsen, op initiatief van D66. Andere regeringspartijen steunen het voorstel. De LHV is blij met dit resultaat, een van de uitkomsten van het begrotingsdebat Volksgezondheid dat onlangs plaatsvond in de Tweede Kamer.

Op de website laat LHV-voorzitter Ella Kalsbeek weten al langer te pleiten voor meer opleidingsplaatsen voor huisartsen, zoals ook het Capaciteitsorgaan eerder adviseerde. “In bijna elke regio dreigt er een tekort aan huisartsen, dus het is pure noodzaak om meer huisartsen op te leiden. De minister besloot om voor volgend jaar 50 extra opleidingsplekken te creëren. Met deze 20 erbij is dat een stap in de goede richting. Maar we zijn er nog niet.”

‘Belangrijke rol als eerste aanspreekpunt’

Tijdens het debat beargumenteerde D66-Kamerlid Vera Bergkamp waarom ze zich hiervoor heeft ingezet. “Huisartsen hebben een belangrijke rol in goede basiszorg. Ze zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen door vroeg te signaleren vaak erger voorkomen. Er is geen arts toegankelijker dan de huisarts. We zien in krimpregio’s dat het aantal huisartsen afneemt, en dat moeten we tegengaan.”

Waar de nood het hoogst is

In een ingediende motie verzoekt D66 de regering om bij de twintig extra opleidingsplaatsen speciale aandacht te geven aan de regio’s waar de nood het hoogst is.