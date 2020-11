Extra pensioenpremie kost zorgwerkgevers volgend jaar 230 mln

Dit zijn de gevolgen van de verhoging van de pensioenpremie, die pensioenfonds PFZW heeft berekend voor Skipr. PFZW kondigde maandag een verhoging aan van 1,5 procent. Een jaar later komt daar 0,8 procent bij.

Werkgevers en werknemers betalen meestal ieder de helft van de pensioenpremie. Hierdoor zijn werknemers vanaf volgend jaar 8 procent van hun brutosalaris kwijt aan hun afdracht voor hun aanvullende pensioen.

35.000 euro per jaar

Actuaris Arjen Hussem van pensioenuitvoerder PGGM en adviseur van PFZW gaat bij zijn berekening van de gevolgen van de pensioenpremieverhogingen uit van 1,3 miljoen medewerkers in de zorg. Een medewerker in de zorg verdient gemiddeld 35.000 euro bruto per jaar.

Omdat werkgevers in deze schatting per jaar 45 miljard euro aan salarissen betalen en ze de helft van de 1,5 procent premiestijging betalen, komen ze uit op 0,75 procent stijging. Na aftrek van de franchise (deel van het salaris dat bij de berekening van de premie niet wordt meegeteld – ongeveer 13.000 euro) komt dat percentage op ongeveer 0,5 procent. In 2022 verhoogt PFZW dat met 0,8 procentpunt extra, waardoor de loonkosten voor werkgevers vanaf dat jaar 0,8 procent hoger zijn dan dit jaar: 360 miljoen euro per jaar.

Als werkgevers deze extra kosten moeilijk kunnen betalen, is het mogelijk een betalingsregeling te treffen met PFZW. Hussem denkt dat bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, in 2025 of 2026, de verhogingen niet zonder meer worden teruggedraaid: “We hebben daar bij de bepaling van de premies al, voor zover mogelijk, rekening mee gehouden.”

243 euro minder

Ook werknemers leveren in. PFZW heeft berekend dat een medewerker met een 28-urige werkweek en een nettosalaris van 2300 euro per maand er 156 netto per jaar op achteruitgaat. Vanaf 2022 komt daar een extra jaarlijks inkomensverlies bij van 78 euro. Een fulltimer met een nettosalaris van 2750 euro moet het volgend jaar met 162 euro minder doen en levert in 2022 nog eens 81 euro in, waardoor hij dat jaar netto 243 euro minder verdient dan dit jaar.

Een werknemer die fulltime werkt en netto 4000 euro per maand verdient, krijgt volgend jaar netto 336 euro minder op zijn bankrekening bijgeschreven, zo heeft PFZW becijferd. In 2022 gaat hij er zelfs 544 euro netto op achteruit ten opzichte van dit jaar.

Lager rendement

PFZW heeft besloten de premie te verhogen, omdat het pensioenfonds door “economische omstandigheden” een lager rendement verwacht op lange termijn. “De lage rente waarmee we wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is”, aldus de verklaring. PFZW is met een vermogen van ongeveer 240 miljard euro en 2,9 miljoen deelnemers een van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

De kans is “reëel” dat gepensioneerden bij PFZW volgend jaar ook inleveren. Waarschijnlijk krijgen ze met een kleine verlaging van hun pensioenuitkering te maken. Begin volgend jaar neemt het bestuur van PFZW hierover een besluit op grond van de beleggingsresultaten per 31 december. De eventuele verlaging van dat pensioen gaat later volgend jaar in. Die verlaging staat los van de AOW, die door de rijksoverheid wordt vastgesteld en betaald.