Extra salaris voor werknemers huisartsenzorg vanwege stijgende prijzen

Werknemers in de huisartsenzorg krijgen extra loon om de stijgende prijzen van allerlei producten en diensten te compenseren, melden werknemers- en werkgeversorganisaties. De lonen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,35 procent in plaats van met 2,6 procent per 1 mei 2023. Naast de loonsverhoging per 1 januari wordt de eindejaarsuitkering in 2023 verhoogd met 0,83 procent. Daarmee is de stijging van het loon in de looptijd van de cao mei 2022-mei 2023 totaal 9,18 procent.

De eerder afgesproken cao is vlak voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de stijgende inflatie tot stand gekomen. Sinds oktober 2022 hebben de vier werknemersverenigingen NVvPO, FNV, CNV en NVDA intensieve gesprekken gevoerd met de werkgeversverenigingen LHV en InEen.

Personeelskosten

De loonsverhoging leidt voor werkgevers in de huisartsenzorg tot substantieel hogere personeelskosten, merken de werkgevers op. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) volledig en zonder korting doorvertalen in de prijzen en contracten met zorgaanbieders. De NZa heeft de OVA ook verwerkt in de nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2023.

Urgentie

“De urgentie voor een loonsverhoging is duidelijk”, zegt Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO). “Dagelijks ondervinden we de effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud, energie en de hoge inflatie. De maatregelen die de overheid neemt om de gevolgen voor de burgers te verminderen hebben pas in 2023 effect op het koopkrachtverlies. Om werknemers in de huisartsenzorg verder tegemoet te komen, zijn werkgevers en werknemers tot een aanvullende loonafspraak gekomen. Dat is nog niet eerder voorgekomen.”