Extra toezichtsrondes IGJ bij ggz-instellingen vanwege toename separaties

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over de toename die zij zien bij separaties in de ggz. Daarom heeft de IGJ besloten in het komende jaar een extra toezichtsronde te houden bij vijftien tot twintig ggz-instellingen.

De inspectie wil daarmee beoordelen wat instellingen doen om het aantal separaties terug te brengen. Dit jaar is er al een toezichtsronde die gericht is op alle vormen van dwang in de ggz. Dat zegt inspecteur Marjon Gadella in gesprek met Pointer.

Toename separaties

Vorige maand publiceerde de IGJ een overzicht van cijfers over separatie en andere dwang in de GGZ in de laatste drie jaar. Daaruit bleek dat het aantal patiënten dat vorig jaar gesepareerd werd, steeg naar 3000. Dat gaat om een hoger aantal patiënten dan in voorgaande jaren.

Bij het aantal uur zou er sprake zijn van bijna een verdriedubbeling ten opzichte van twee jaar daarvoor. Volgens het overzicht, dat volgens de IGJ overigens slechts ongeveer 75-80 procent van de instellingen omvat, werden in 2023 patiënten in de ggz in totaal 3,4 miljoen uur ingesloten, waarvan 832.000 uur in een separeer.

Fouten in data

De urenregistratie geeft echter een vertekend beeld volgens de IGJ. Verschillende instellingen gebruiken verschillende definities voor wanneer iemand wel of niet gesepareerd is. Belangrijker is dat er fouten in de data zitten omdat medewerkers vergeten de separatie administratief af te sluiten.

Toch is de trend volgens de IGJ duidelijk: er worden meer patiënten gesepareerd en die separaties duren langer.