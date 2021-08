Faillissement dreigt voor Stichting Keroazie

Als Stichting Keroazie op korte termijn niet wordt overgenomen door een andere instelling, is de zorgorganisatie vrijwel zeker failliet. Dat meldt RTV Noord. Volgens interim-bestuurder Wybe Sierksma is het vijf voor twaalf en het tekort aan liquide middelen aanzienlijk.

Corona is niet de oorzaak van het dreigende faillissement van de kleinschalige instelling, dat woonzorg en dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen. ‘Het is het klassieke verhaal dat de kosten niet in evenwicht zijn met de baten’, vertelt Sierksma aan RTV Noord.

Formele opnamestop

De interim-bestuurder volgt Annick Braspenning tijdelijk op en moet redden wat er nog te redden valt. Inmiddels wordt er onderzocht waar bewoners een nieuw onderkomen kunnen vinden als het tot een faillissement komt. Wat resulteert in onrust bij de bewoners en de zestig medewerkers.

Vorige week is de opnamestop voor nieuwe cliënten officieel. Sierksma verwacht deze week meer te kunnen zeggen over de toekomst van de kleinschalige instelling, die zeven locaties in Groningen heeft en ambulante begeleiding biedt in Noord- en Midden-Drenthe.