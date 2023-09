‘Faillissementen jeugdzorg dreigen door nieuwe cao’

Dat blijkt uit een analyse door adviesbureau EY Montesquieu in opdracht van branchevereniging Jeugdzorg Nederland, schrijft het FD. Zelfs zonder loonstijging dreigen elf van de 68 meegenomen instellingen door het ijs te zakken.

Jeugdzorg Nederland heeft de VNG dinsdag een brief gestuurd. De boodschap: als de gemeentes als inkopers van jeugdzorg vasthouden aan de gebruikelijke tariefstelling, gaat het mis. Dus moet er, linksom of rechtsom, geld bij.

Ingewikkelde spagaat

“We zitten in een ingewikkelde spagaat”, stelt Van Diemen. Zij wijst erop dat de lonen in de cao’s van andere zorgbranches met 10 tot 15 procent stijgen. “Om jeugdzorgpersoneel te behouden, aantrekkelijk te blijven voor nieuwe medewerkers, én omdat onze medewerkers het verdienen, zullen we in onze nieuwe cao een vergelijkbare loonstijging moeten opnemen. Het merendeel van de jeugdzorgorganisaties kan die loonstijging echter niet betalen.”

Er zijn ook grote verschillen in de tarieven die gemeenten voor jeugdzorg betalen. Dat komt omdat niet overal op dezelfde manier wordt omgegaan met de jaarlijkse indexatie van de tarieven. Van Diemen roept gemeenten op om de dreigende problemen voor te zijn door de uitkomst van de cao-onderhandelingen door te vertalen in de tarieven die zij aan jeugdzorgorganisaties betalen.

Vakbonden overvallen

Vakbonden FNV, CNV en FBZ laten weten “overvallen” te zijn door de opmerkingen van Jeugdzorg Nederland. “‘Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de cao verantwoordelijk is voor de financiële situatie waarin veel jeugdzorgorganisaties zich bevinden”, zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar. Volgens haar worden jeugdzorgmedewerkers al jaren onderbetaald. “We hebben niet voor niets al negen keer op het Malieveld gestaan om dat beter geregeld te krijgen. Het is goed dat de werkgevers nu ook naar de gemeenten wijzen, maar de timing is op zijn minst opmerkelijk.” (ANP)