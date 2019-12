Familie insulinemoord wil vervolging verpleeghuizen

Twintig jaar en tbs

De rechtbank achtte bewezen dat hij vier bejaarden vermoordde door hun insuline in te spuiten. De man deed bij zeven anderen een soortgelijke poging. Hij kreeg twintig jaar celstraf met tbs.

Paternoster zegt tegenover de NOS dat de vier zorginstellingen medeverantwoordelijk zijn voor de doden: “Zij hadden moeten zorgen dat iemand met zo’n staat van dienst niet aan het werk had gekund.”

VOG niet in orde

“Ze wisten dat zijn VOG niet in orde was, zijn diploma had hij niet”, zegt ook Ineke Witvliet, dochter van een slachtoffer. “Als ze er werk van hadden gemaakt, had hij niet in andere instellingen kunnen werken,” vertelt ze tegenover de NOS.

Tekortkomingen

De IGJ concludeerde eerder dat er tekortkomingen waren bij de vier instellingen. De inspectie wees er onder meer op dat er weinig onderzoek werd gedaan naar het verleden van de verdachte en noemde onder meer de VOG. Ook vond de IGJ dat de instellingen slordig waren in de controle op het gebruik van de medicatie door Rahiied A.

Medeverantwoordelijk

Paternoster: “Zij hebben de kans verschaft waardoor hij mijn moeder een insuline-injectie kon geven. Ze zijn medeverantwoordelijk, dus die gaan we strafrechtelijk aanpakken.” Hij vindt dat hij dat aan zijn moeder is verplicht.