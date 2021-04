Farmaceut Janssen levert eerste coronavaccins af in Oss

Farmaceut Janssen uit Leiden heeft een eerste partij van 79.200 doses coronavaccin geleverd aan Nederland. Die hoeveelheid is goed voor het compleet vaccineren van net zoveel mensen. De eerste doses kwamen maandag aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit worden ze verdeeld.

Van de eerste leveringen moeten 35.000 doses naar ziekenhuizen worden gebracht, zodat zij hun personeel snel kunnen inenten. Daarmee moet worden voorkomen dat tijdens deze derde golf van besmettingen nog veel meer medewerkers ziek uitvallen. De ziekenhuizen zitten al met personeelstekorten, terwijl de intensive cares juist verder uitgebreid moeten worden tot 1550 bedden om voor het toenemende aantal ernstig zieke Covid-patiënten te zorgen. Daardoor komt steeds meer andere zorg in het gedrang. Het gaat niet alleen meer om planbare operaties. Diverse ziekenhuizen, zoals het Radboudumc in Nijmegen, zien zich genoodzaakt om ook sommige hart- en kankeroperaties uit te stellen.

AstraZeneca

Ziekenhuismedewerkers kregen aanvankelijk het vaccin van AstraZeneca met voorrang, maar dat mag vanwege zeer zeldzame, maar ernstige bijwerkingen niet meer aan mensen onder de 60 jaar worden gegeven. Het vaccin van Janssen komt ervoor in de plaats, ook al is ook na toediening van dit vaccin een gering aantal meldingen gedaan van mensen die kort na toediening last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is het gemelde aantal van vier gevallen niet opzienbarend. Vooralsnog staat ook niet vast of de klachten door het Janssen-vaccin worden veroorzaakt. Dat wordt onderzocht.

Het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson, is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca gingen het Leidse vaccin voor. In tegenstelling tot de drie andere vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd in de Europese Unie, is van het Janssen-vaccin slechts één prik nodig.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het Janssen-vaccin met voorrang aan 60-plussers en mensen uit medische risicogroepen te geven. Daarna kan het vaccin ook aan andere groepen worden gegeven.

Hert Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kon maandag nog niet zeggen waar en wanneer de eerste vaccins van Janssen worden toegediend. Dat wordt mogelijk later op de dag bekend, maar het kan ook dinsdag worden, liet een woordvoerster weten. (ANP)