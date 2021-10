Farmaceut Merck vraagt in VS goedkeuring voor eerste covidmedicijn

De pil van Merck voorkomt dat mensen die ziek zijn van het coronavirus ernstige ziekteverschijnselen krijgen. Mensen met milde klachten krijgen het medicijn zodat de klachten minder blijven. “Het middel voorkomt ook sterfte”, zegt de farmaceut.

Covidmedicijn

Merck zegt momenteel in gesprek te zijn met medicijnautoriteiten over de hele wereld om molnupiravir de komende maanden met spoed goedgekeurd te krijgen. Volgens de farmaceut is “ongekende haast” geboden, gezien de pandemie. “Daarom hebben we binnen tien dagen nadat we onze onderzoeksdata binnen hadden, een aanvraag ingediend”, zegt directeur Robert Davis.

Risicogroep

Merck heeft het middel uitgetest op 775 mensen. Zij waren positief getest op het coronavirus, hadden milde klachten en behoorden tot een risicogroep, bijvoorbeeld door overgewicht of leeftijd. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke twaalf uur een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo, een nepmiddel om de uitkomsten te vergelijken.

Controlegroep

Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7 procent in het ziekenhuis, in de controlegroep moest 14 procent worden opgenomen. In die controlegroep overleden acht mensen aan een coronabesmetting, bij de ontvangers van de pil stierf niemand.

Prijs

De prijs van de pil laat Merck per land afhangen van de welvaart. De farmaceut is in gesprek met Indiase fabrieken om het middel daar ook te laten maken, zodat ook armere landen snel toegang hebben tot molnupiravir. (ANP)