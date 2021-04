Farmaceut MSD start grote studie naar pil tegen corona

Farmaceut MSD, in Noord-Amerika bekend als Merck, is van plan een grote studie te beginnen naar de werking van een pil tegen corona. Het geneesmiddel met de naam molnupiravir is bedoeld voor mensen die risico lopen op een ernstige vorm van Covid-19, waarbij het middel de virusniveaus moet verminderen. Dan gaat het onder anderen om mensen die lijden aan obesitas, diabetes of ouderdomskwalen.