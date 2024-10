Farmaceut MSD verkoopt fabriek aan Organon

Farmaceut MSD verkoopt zijn fabriek in Oss aan branchegenoot Organon. Door de overname worden 295 functies verplaatst, maar gaan ook 200 banen verloren. Dat bevestigen beide bedrijven na berichtgeving van het lokale medium DTV Nieuws. De directies van beide bedrijven hebben het personeel van de MSD-fabriek dinsdag geïnformeerd.

MSD kondigde in september vorig jaar al aan de productie van immuuntherapie te beëindigen in Oss en de fabriek in de verkoop te doen. De farmaceut wil zich richten op een beperkt aantal productielocaties buiten Nederland. Die hebben samen voldoende capaciteit om aan de wereldwijde vraag naar de immuuntherapie van MSD te voldoen, aldus het bedrijf.

Vorig jaar meldde MSD nog het als “topprioriteit” te zien dat de koper ook de circa zeshonderd werknemers overneemt. Dat is nu niet gelukt, maar de onderneming zegt werknemers wel te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.

MSD blijft wel actief in Oss met 120 kantoorfuncties. Het bedrijf heeft ook locaties in Boxmeer, De Bilt en Haarlem. MSD ontwikkelt, produceert en verpakt geneesmiddelen, onder meer op het gebied van kanker, infectieziekten en dierziekten. De geneesmiddelen van Organon richten zich onder meer op de gezondheid van vrouwen, kanker, dermatologie en astma. (ANP)