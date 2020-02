Farmaceut Sanofi onder vuur om bijwerkingen epilepsiemedicijn

Het medicijn zorgde voor aangeboren afwijkingen en een langzamere ontwikkeling van de hersenen bij kinderen van vrouwen die het medicijn tijdens hun zwangerschap namen. Sanofi wordt beschuldigd van letsel door schuld en misleiding.

Niet van plan te compenseren

Het Openbaar Ministerie in Parijs begon in 2016 een vooronderzoek naar het op de markt brengen van Depakine nadat de Algemene Inspectie voor Sociale Zaken (IGAS) zich kritisch had uitgelaten over Sanofi en de gezondheidsautoriteiten. Die zouden te traag hebben gereageerd op signalen dat gebruik van Depakine en verwante medicatie risico’s met zich meebrengen.

Sanofi zegt in een verklaring altijd te hebben voldaan aan verplichtingen en transparant te zijn geweest. De Franse farmaceut heeft meermaals laten weten niet van plan te zijn om slachtoffers te compenseren, of mee te betalen aan een schadevergoeding. Het bedrijf heeft medewerking aan het onderzoek toegezegd en laat weten de uitkomst met vertrouwen tegemoet te zien.

450 baby’s

Natriumvalproaat, de actieve stof in Depakine, is sinds 1967 op de markt en wordt voorgeschreven voor epilepsie en manische depressie. Het wordt in meer dan honderd landen verkocht. De IGAS schat dat er tussen 2006 en 2014 zo’n 450 baby’s door Depakine dood of met afwijkingen ter wereld kwamen.

Sanofi zou in de jaren tachtig al hebben geweten van risico’s op misvormingen bij foetussen door het medicijn. Rond 2003 kwam de farmaceut erachter dat ook de hersenontwikkeling bij kinderen gevaar loopt door Depakine, mogelijk met autisme en leerproblemen tot gevolg.

In Nederland wordt het medicijn ook verstrekt. Daarbij geldt de waarschuwing dat het middel niet gebruikt moet worden bij zwangerschappen. (ANP)