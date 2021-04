‘Fatsoenlijke prijzen’ voor opnieuw geregistreerde medicijnen

Het nieuwe rekenmodel werd getest op het middel mexiletine, een medicijn dat al jaren wordt gebruikt voor hartziektes, maar door een fabrikant opnieuw is geregistreerd voor het behandelen van een zeldzame spierziekte. De realistische prijs ligt volgens het rekenmodel meer dan 90 procent lager dan de huidige prijs. Volgens de onderzoekers zou het medicijn tussen de 452 en 1996 euro per patiënt per jaar mogen kosten. De nu gevraagde prijs is echter 24.000 euro per jaar.

De onderzoekers werkten in het model drie scenario’s uit: een minimum- en een maximumprijs gebaseerd op schattingen van alle kosten voor het op de markt brengen van een oud middel, en een scenario waarbij mexiletine als een heel nieuw middel wordt beschouwd. “Zelfs in het duurste geval zou de prijs nog vele malen lager uitvallen dan de gevraagde prijs door de fabrikant. Ons rekenmodel is geschikt voor medicijnen die al vele jaren gebruikt worden en ineens opnieuw worden geregistreerd”, aldus de onderzoekers.

Namuscla

In 2018 registreerde een fabrikant mexiletine als een geneesmiddel voor zeldzame ziekte onder de naam Namuscla. Hierdoor kreeg het bedrijf marktexclusiviteit voor tien jaar, geen andere fabrikant mag dan het middel op de markt brengen. “De kosten van het medicijn, die ooit 249 euro per patiënt per jaar bedroegen, stegen naar meer dan 24.000 euro per patiënt per jaar. Door die hoge prijs heeft het Zorginstituut aan het ministerie van VWS geadviseerd om Namuscla niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering”, aldus de onderzoekers. (ANP)