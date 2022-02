FBZ start kort geding om in bestuur PFZW te blijven

FBZ heeft een kort geding aangespannen tegen Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) om ervoor te zorgen dat de vakbond voor zorgprofessionals in 2022 vertegenwoordigd blijft in het bestuur. PFZW besloot eerder het bestuur te verkleinen, waardoor FBZ per 1 januari 2023 een bestuurszetel moet gaan delen met NU’91. Voor het jaar 2022 is echter niets geregeld, terwijl FBZ juist 2022 een cruciaal jaar in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vindt.

Het pensioenfonds vindt dat de FBZ onderwerpen kan inbrengen in de Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioenen (CAP), een commissie van werkgevers en werknemers waarin inhoudelijke keuzes worden uit-onderhandeld. FBZ vindt dit te mager. “Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is 2022 een cruciaal jaar”, zegt voorzitter Maarten Faas in een nieuwsbericht. “Belangrijke keuzes over het soort pensioencontract worden dit jaar en begin volgend jaar gemaakt. Het bestuur moet kijken of alle belangen goed zijn meegewogen.”

Compensatie

“En het PFZW-bestuur besluit ook over zaken waar de commissie van sociale partners niet over gaat, bijvoorbeeld over de manier waarop gecommuniceerd wordt naar de deelnemers en over eventuele compensatie voor groepen werknemers voor wie de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel slecht uitpakt. Het kan niet zo zijn dat in zo’n belangrijk jaar de achterban van FBZ niet in het bestuur vertegenwoordigd is. Zeker omdat onze achterban door geen enkele andere sociale partner vertegenwoordigd wordt.”