FDA keurt nieuwe anti-coronamiddelen goed

De Amerikaanse medicijnwaakhond Food and Drug Administration (FDA) heeft versnelde goedkeuring verleend aan de firma Regeneron om de synthetische antilichamen casirivimab en imdevimab toe te dienen voor de behandeling van patiënten met milde tot matige coronaklachten. Het gaat om mensen die positief getest zijn en die een hoog risico lopen zware klachten te ontwikkelen. President Donald Trump kreeg de middelen toegediend toen hij corona had.

Noodgeval

De Amerikaanse toezichthouder kan in noodgevallen groen licht geven voor het gebruik van geneesmiddelen voordat ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen. Volgens de FDA hebben klinische testen aangetoond dat als de middelen tegelijk worden toegediend bij patiënten, die groot risico lopen om ernstig ziek te worden, ze minder vaak in het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp belanden dan mensen die met een placebo zijn behandeld. De middelen worden via een infuus ingebracht.

Niet in ziekenhuis

Casirivimab en imdevimab zijn niet goedgekeurd voor patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege Covid-19 of die vanwege het longvirus zuurstof krijgen toegediend. Bij hen is geen verbetering vastgesteld bij toediening en hun toestand zou bij toediening zelfs kunnen verslechteren als ze beademd worden of zuurstof krijgen.

Ziekenhuisopname voorkomen

“De FDA blijft zich inzetten voor het bevorderen van de volksgezondheid van het land tijdens deze ongekende pandemie. Het goedkeuren van deze monoklonale antilichaamtherapieën kan poliklinische patiënten helpen ziekenhuisopname te voorkomen en de belasting van ons gezondheidszorgsysteem verlichten “, aldus FDA-commissaris Stephen M. Hahn. “Als onderdeel van ons coronavirusbehandelingsprogramma gebruikt de FDA elk mogelijk pad om nieuwe behandelingen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor patiënten, terwijl de veiligheid en effectiviteit van deze behandelingen wordt bestudeerd.”

Coronabehandeling

Een soortgelijke coronabehandeling van farmaceut Eli Lilly kreeg op 9 november al een noodtoestemming van de FDA om te worden gebruikt. Ook die therapie met antilichamen zou leiden tot minder ziekenhuisopnames bij mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Trump

Trump werd na zijn besmetting onder meer behandeld met synthetische antilichamen van de Amerikaanse firma Regeneron. Hij vond dat het experimentele middel zo snel mogelijk moest worden goedgekeurd, zodat het kan worden gebruikt in de Amerikaanse ziekenhuizen. (ANP)