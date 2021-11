Federatie Medisch Specialisten tegen verplichte vaccinatie zorgpersoneel

De Federatie Medisch Specialisten is tegen verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel. “Ga je vaccinatie verplichten dan kan dat juist contraproductief werken. Dan lopen medewerkers weg en dat is het laatste wat we willen”, zegt Peter Paul van Benthem, voorzitter van de federatie.

In België moeten alle zorgmedewerkers zich voor april volgend jaar laten prikken tegen corona, anders volgt ontslag. “Dat roept de vraag op of dit in Nederland ook kan gebeuren. We zitten samen in de crisis en we zullen er samen uit moeten komen”, aldus Van Benthem. Hij wijst erop dat de vaccinatiegraad onder ziekenhuispersoneel al enorm hoog is.

Keuze

De medisch specialisten vinden het wel belangrijk dat iedereen zich laat vaccineren. “Maar we vinden ook dat de keuze die zorgmedewerkers en patiënten hierin zelf maken gerespecteerd moet worden.”

Verdeeldheid personeel

Eerder gaven al meerdere ziekenhuisdirecteuren aan tegen een mogelijk verplicht vaccinatiebewijs voor zorgmedewerkers te zijn. Onder meer omdat het voor nog meer verdeeldheid onder het personeel gaat zorgen. Daarbij geven ziekenhuizen aan dat zorgmedewerkers gewend zijn om op een veilige manier te werken, zonder coronapas. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge gaf eerder aan niets te willen uitsluiten wat betreft aanvullende maatregelen om het coronavirus terug te dringen.