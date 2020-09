Federatie vraagt politiek ruim baan voor medisch leiderschap

De intrinsieke motivatie van zorgverleners moet richtinggevend worden voor het landelijke zorgbeleid. “Controledrang en regelgevingsreflexen van overheden en instituties”, zoals we die nu kennen, leiden tot “vervreemding, hoge werkdruk en burn-out”. Dat stelt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een manifest dat ze met het oog op de komende Kamerverkiezingen met de politieke partijen heeft gedeeld.

“Tijdens de COVID-crisis heeft heel Nederland kunnen zien wat de kracht is van medisch leiderschap”, stelt FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem in een toelichting op de politieke agenda van de medisch specialisten. Volgens de Federatie leidde medisch leiderschap tot “het snelle handelen dat nodig was om de crisis het hoofd te bieden”. De Federatie wijst in dit verband op het opzetten van aparte Covid-19 afdelingen en het opschalen van de IC-capaciteit. Ook schreven de medisch specialisten “razendsnel” richtlijnen en deelden duizenden artsen online hun ervaringen. Daarnaast is medisch leiderschap volgens de Federatie in politiek, media en samenleving “een vertrouwd beeld” geworden.

Antwoord

Gezien de blijvende impact van Covid-19 is een prominente plek voor medisch leiderschap volgens de Federatie niet meer dan logisch. Daarbij is medisch leiderschap volgens de FMS het enige antwoord op de grote structurele vragen waar het Nederlandse zorgstelsel mee kampt, zoals vergrijzing, groeiende co-morbiditeit en technologische disruptie.

Terugval

“Als we het vertrouwen geven aan de zorgprofessionals dan komt daar veel goeds uit voort”, zegt Van Benthem. “Laten we oppassen dat we nu niet weer terugvallen in regelreflexen en controledrang. Help de institutionalisering en bureaucratisering terug te dringen.”

Controledrang

In het manifest constateert de Federatie dat het juist de zorgverleners zijn die gebukt gaan onder onnodige administratielast en ict-problematiek. Zij zijn het die de wachtlijsten zien oplopen, terwijl er tezelfdertijd veel patiënten in verkeerde bedden liggen, omdat er geen doorstroming is naar verpleeghuizen. Ook raken ze gedemotiveerd door ‘controledrang en regelgevingsreflexen van overheden en instituties’.

Vernieuwing

“Het is deze bureaucratisering en institutionalisering die leidt tot vervreemding van de professionals op de werkvloer, tot hoge werkdruk en zelfs tot burn-out”, aldus de Federatie. “Als we de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit willen houden, dan moeten we als samenleving gaan staan voor de professionals die de vernieuwing van de sector gezamenlijk vormgeven.”

Netwerkgeneeskunde

Als het aan de Federatie ligt richt de organisatorische focus zich hierbij op netwerkgeneeskunde: samen met alle andere zorgprofessionals in een netwerk zorg verlenen die recht doet aan de individuele condities van iedere patiënt. De medisch specialist is daarbij wat de Federatie betreft niet vastgeklonken aan de stenen van het ziekenhuis. “Innovaties en e-health toepassingen zijn essentieel”, aldus de Federatie. “Daarnaast moet er steeds meer nadruk komen op preventie, ook buiten de spreekkamer.”

Intrinsieke motivatie

“Wanneer we ruimte geven aan deze intrinsieke motivatie en hierbij de zorgprofessionals optimaal faciliteren leidt dat tot een beweging van vernieuwing die vanaf de werkvloer wordt aangejaagd”, licht Van Benthem dit innovatiestreven toe. “We zien overal in het land honderden initiatieven ontstaan voor netwerkgeneeskunde, e-health, zorgevaluatie en gepast gebruik en de juiste zorg op de juiste plek. Willen we de patiënt de beste zorg blijven bieden, toegankelijk, innovatief en betaalbaar, dan dienen we de intrinsieke motivatie van de zorgverleners richtinggevend te maken in het landelijke zorgbeleid. Dat is de kern van de verkiezingsagenda van de medisch specialisten.”

Verkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen worden in het voorjaar van 2021 gehouden. Mede door de Covid-19 pandemie en de impact hiervan op de samenleving en het zorgstelsel zal de gezondheidszorg een belangrijk onderwerp zijn tijdens de verkiezingen, zo verwacht de Federatie. Reden om nu al de eigen verkiezingsagenda met de politiek te delen.