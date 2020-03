Dat heeft het ministerie donderdagochtend bekendgemaakt. Sijbesma start per direct. Hij zal gaan samenwerken met de door VWS ingestelde Taskforce Diagnostiek.

Van 2007 tot begin 2020 was Sijbesma bestuursvoorzitter van chemieconcern DSM, dat inmiddels aan het werk is gezet om desinfectiemiddelen te produceren. Sijbesma is ook commissaris bij Unilever en De Nederlandsche Bank (DNB). En hij is sinds maart vicevoorzitter van een VN-samenwerking om de klimaatverandering aan te pakken.