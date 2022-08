Felle kritiek van topman Radboudumc op studentencorps

Mark Janssen, CFO en lid raad van bestuur van Radboudumc, heeft felle kritiek op de spreekkoren bij het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV. ‘Schokkend. Geen carrière voor deze mannen in mijn organisatie en ik hoop dat mijn collega’s zich hierbij aansluiten’, schrijft hij in een Tweet.

Janssen reageerde op de beruchte speech tijdens het lustrumcongres van ASC/AVSV waarin vrouwen werden weggezet als ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’. De CFO, die zelf nooit lid was van een corps, verklaart via zijn woordvoerder in dagblad de Gelderlander: ‘Mensen die dit soort gedrag vertonen, horen zeker niet thuis in een ziekenhuis. In het Radboudumc worden grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en andere ongewenste omgangsvormen niet geaccepteerd.’

Veilig

Het Radboudumc heeft gedragscodes en procedures voor screening van sollicitanten. Die moeten garant staan voor een omgeving waarin iedereen zich veilig en prettig kan voelen. Mark Janssen roept collega-umc’s op zich ook daarvoor in te zetten. Eventuele maatregelen voor stagiairs en personeelsleden die bij het corps zitten of zaten, zijn bij Radboudumc niet aan de orde, aldus de woordvoerder van Janssen.