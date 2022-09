Fenna Heyning in podcast Voorzorg: ‘Laat het frame over digitalisering los’

Het ziekenhuis in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. De medisch-specialistische zorg gaat veel meer de maatschappij in, om mee te denken over de essentiële dingen in ieders leven: de driehoek gezonder eten, meer bewegen en voldoende ontmoeting. Fenna Heyning geeft haar toekomstvisie in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg.

Help! Het ziekenhuis verdwijnt is de titel van het nieuwe boek van Fenna Heyning, internist-hematoloog en bestuurder in de ziekenhuiswereld. Heyning werkte jarenlang als medisch specialist bij Haaglanden Medisch Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar. Daarna koos zij de bestuurlijke kant. Van 2014 tot halverwege 2022 was Heyning directeur van STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Die combinatie van verschillende niveaus in kennis en ervaring leverde een interessant boek op voor zorgverleners en zorgbestuurders.

Frame loslaten

In de podcast betoogt Heyning onder andere dat we het frame over digitalisering moeten loslaten. “De schijnbare paradox óf warme, empathische zorg óf koude, akelige elektronica is onzin. Als we digitale mogelijkheden goed gebruiken, blijft er veel meer ruimte, tijd en energie over voor warmmenselijke zorg.” Dat betekent wel dat de medische wereld technische innovaties moet omarmen, en daar schortte het de laatste jaren wel aan. Heyning: “Tijdens mijn opleiding was ik trots dat wij als medisch specialisten mochten werken met de modernste technieken. We liepen echt voorop. Maar inmiddels is de rest van de wereld harder gegaan; nu lopen we achter. Daar moeten we niet over klagen, maar daar moeten we wat aan doen.”

Afgeslankt hospitaal

In haar boek beschrijft Heyning met aansprekende voorbeelden hoe steeds meer zorg uit het ziekenhuis gaat verdwijnen. Alleen voor enkele ingewikkelde ingrepen, zoals beenmergtransplantaties, blijft een afgeslankt hospitaal bestaan. Dat betekent in de praktijk dat dokters en verpleegkundigen veel meer thuis gaan werken, en van daaruit – fysiek of digitaal – naar de patiënt toekomen. “Dat doet een medisch specialist nu nooit. Dat is een fantastische kans”, betoogt Heyning.