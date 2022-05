Fenna Heyning stopt als directeur STZ

Fenna Heyning stopt per 1 juli als directeur van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Na acht jaar als directeur gaat zij aan een nieuwe uitdaging beginnen bij NLC, The European Healthtech Venture Builder. Heynings opvolger bij STZ wordt Marjoleine van der Zwan. Zij wordt aangesteld als interim-directeur.

Dat meldt STZ op 19 mei via haar website. Onder Fenna Heynings leiding heeft STZ de kernthema’s Innovatie & Zorgtransformatie en 24/7 Topklinische & Complexe Acute Zorg op de kaart gezet. Heyning heeft zich binnen deze thema’s ingezet voor de innovatiechallenge, het topklinisch zorgregister en de leerstoel Innovatie & Zorgtransformatie. Tevens is JongSTZ door haar visie in het leven geroepen.

“De slagkracht van het bureau is tijdelijk beïnvloed geweest door uitval van twee medewerkers en wisselingen op belangrijke posities”, laat STZ weten. “Daarin ontstaat duidelijk een nieuw perspectief. Tussen 1 april en 1 juli treedt Peter Go op als interim-voorzitter en op 1 juli treedt Paul Blokhuis aan als voorzitter STZ. De twee bureaumedewerkers bouwen hun taken weer op. Daarnaast wordt Marjoleine van der Zwan als interim-directeur aangesteld.” Tijdens de zomer gaat STZ zich heroriënteren op haar koers. Daarna wil de vereniging in gesprek met de raad van bestuur, bestuur medische staf en verpleegkundig staf bestuur van elk STZ-ziekenhuis over de nieuwe strategie.