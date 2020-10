Fikse stijging aantal studenten hbo-verpleegkunde

Het aantal jongeren dat dit studiejaar een hbo-opleiding Verpleegkunde is begonnen, is 17 procent gestegen. Van de 171 hbo-opleidingen is alleen de toename van het aantal eerstejaars bij de pabo’s groter.

In september zijn duizend mensen meer dan vorig jaar gestart met de hbo-studie Verpleegkunde. Afgelopen jaar was het aantal bachelors 5900 – dit jaar 6880, aldus de aanmeldcijfers van de Vereniging Hogescholen (VH). De drie grootste scholen voor de opleiding verpleegkunde zijn HAN (Nijmegen en Arnhem), Avans (Den Bosch) en Hogeschool Rotterdam.

Maatschappelijke rol

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “We zagen de belangstelling voor de opleidingen tot leraar en verpleegkundige vorig studiejaar al toenemen. Die trend zet door. Hogescholen vervullen zo hun maatschappelijke rol in het terugdringen van de personeelstekorten in deze beroepen op de arbeidsmarkt.”

Man en vrouw

Nog steeds is slechts één op de zeven nieuwe studenten een man, maar langzaam komt de man-vrouwverhouding iets meer in balans. De groei is bij mannen hoger dan bij vrouwen.

De groei van het aantal studenten zit vooral bij de voltijd opleidingen. Bij deeltijd- en duale opleidingen is de belangstelling bescheiden.

Personeelstekort

Als Nederland genoeg zorgpersoneel wil krijgen, moet het kabinet meteen ingrijpen, waarschuwde de SER afgelopen zomer. “De coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op onze conclusie, namelijk dat we heel veel mensen tekort gaan komen”, zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Nu werken er ongeveer 1,4 miljoen mensen in de zorg. De SER voorspelde dat er in 2040 600.000 extra zorgmedewerkers nodig zijn.