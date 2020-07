Financials ontevreden over inkoopkader langdurige zorg

“Het nieuwe inkoopkader is door ZN geïntroduceerd op een moment dat het vertrouwen in het toekomstig financieel resultaat al historisch laag is en leidt daarmee tot extra onzekerheid”, laat onderzoeksbureau Finance Ideas weten. De Financiële Zorgthermometer is onderzoek door Finance Ideas onder de ongeveer 900 leden van Fizi, netwerk voor en van zorgfinancials.

Impact vergrijzing

In mei heeft ZN het Wlz-inkoopkader 2021-2023 gepubliceerd. Volgens de zorgverzekeraars geeft dat invulling aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de impact van vergrijzing op de zorgvraag en op de arbeidsmarkt. In het nieuwe kader hanteren zorgkantoren vanaf 2021 een basistarief van 94 procent van de NZa-maximumtarieven, waarbij zorgaanbieders een opslag van twee procent kunnen verdienen als ze een plan aanleveren met vier doelen: duurzaamheid, bedrijfsvoering, innovatie en passende zorg. In 2021 geldt een overgangsjaar en krijgen alle zorgaanbieders standaard 96 procent vergoed. De vergoeding voor NHC/NIC wordt in 2021 nog voor 100 procent vergoed, maar wordt ook vanaf 2022 gedifferentieerd.

Timing ongelukkig

“Hoewel je niet tegen een betere verdeling van zorggeld kunt zijn, is de vraag natuurlijk hoe die verdeling plaatsvindt”, reageert Fizi-voorzitter Jorrit Wigchert. “Dat geeft onzekerheid. Ook de timing is uitermate ongelukkig. Zorgaanbieders moeten juist kunnen investeren om de anderhalvemeter-maatschappij te kunnen integreren in hun processen en om te innoveren. Onzekerheid over bijvoorbeeld het NHC-tarief zet daar een rem op.”

Zeer negatief

Een ruime meerderheid van de financials in de zorg staat kritisch tegenover het nieuwe inkoopkader en veertig procent van de respondenten beoordeelt het zelfs zeer negatief. Al eerder hebben brancheorganisaties ActiZ, VGN en GGZ Nederland in een gezamenlijk brief aan ZN hun ongenoegen geuit.

Financials zien als belangrijkste risico’s dat de nieuwe inkoopsystematiek leidt tot (financiële) onzekerheid en dat de tarieven niet kostendekkend zijn. Daarnaast leidt het maken van plannen tot hogere administratieve lasten. Uit de Zorgthermometer blijkt dat 84 procent van de respondenten nu te maken hebben met een gemiddeld tarief van 96 – 98 procent van het NZa-maximumtarief. Dat betekent dat het nieuwe inkoopkader een korting is.

Optimistisch over opslag

Bijna driekwart van de respondenten is wel optimistisch over de opslag die zij vanaf 2022 verwachten te krijgen. Driekwart anticipeert een opslag tussen de 1,5 en twee procent. Negen op de tien financials verwacht in 2022 een tariefkorting op de NHC, waarbij een meerderheid verwacht dat deze korting lager is dan vier procent.

Duurzaamheid

De helft van de respondenten vindt het goed dat het inkoopkader een basis geeft voor een bredere dialoog met het zorgkantoor over de gewenste doelen, zoals duurzaamheid. Pim Diepstraten, partner bij Finance Ideas: “Goed om te zien dat zowel zorgkantoren als zorgpartijen positief staan tegenover een bredere dialoog. Dus naast kwaliteit van de zorg ook het gesprek voeren over duurzaamheid en professioneel vastgoedbeleid. Dit zou de broodnodige investeringen uiteindelijk ten goede moeten komen.”