Financieel gezonde Bravis hoopt dat overheid en verzekeraars helpen met hogere loonkosten

Het Bravis ziekenhuis waarschuwt voor belangrijke financiële uitdagingen voor de komende jaren, zoals de verhoging van de loonkosten die in de nieuwe cao is opgenomen. Bestuurder Albert-Jan Mante hoopt dat de overheid en de zorgverzekeraars zullen bijspringen de komende jaren. Het Brabantse Bravis ziekenhuis sloot het boekjaar 2022 wel af met een positief resultaat van 10,8 miljoen euro.

De genoemde uitdagingen zijn de stijgende personeels-, materiaal- en energiekosten. De stijgende personeelskosten worden veroorzaakt door de stijging van de loonkosten die in de nieuwe cao is opgenomen.

Incidentele meevallers

Dat het financiële eindresultaat meer is dan voorgaande jaren heeft vooral te maken met incidentele meevallers.

Bouw nieuw ziekenhuis

De financiële situatie is voor Bravis van groot belang in aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Het positieve exploitatieresultaat over 2022 levert een bijdrage aan het benodigde eigen vermogen voor de nieuwbouw. De ingebruikname staat gepland in 2029. De komende jaren wordt meer bekend over de financiering van de nieuwbouw.