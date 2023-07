Financieel resultaat ggz-aanbieders sterk afgenomen

Het financiële resultaat van ggz-aanbieders is in 2022 gemiddeld sterk afgenomen ten opzichte van 2021. Het rendement lag in 2022 gemiddeld op 0,8 procent. In 2021 was dat nog 2,4 procent.

De bedrijfsopbrengsten zijn in 2022 met gemiddeld 2,6 procent toegenomen ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit onderzoek van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy.

Personeel grootste kostenpost

Personeelskosten vormen met ongeveer 80 procent het overgrootste deel van de bedrijfskosten van ggz-aanbieders. In 2022 zijn de personele kosten, met gemiddeld 4,3 procent, harder gestegen dan de totale opbrengsten. De verwachting is dat deze grote kostenpost de komende jaren verder stijgt.

Wanneer vacatures moeilijk worden ingevuld of personeelsleden blijven langdurig ziek, wordt vaak gebruik gemaakt van inhuur van tijdelijk personeel, die niet-in-loondienst is bij de ggz-aanbieders. Dit soort personeelskosten zijn vaak hoger dan de kosten van personeel wel in loondienst. In 2022 bedroeg het percentage kosten uitbesteed werk en andere externe kosten ten opzichte van de totale personeelskosten 11,3 procent. In 2021 was dit percentage 10,6 procent.

Factsheet

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM), de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg, van toepassing. Voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van GGZ-aanbieders (met een omzet van 20 miljoen euro en meer), die grotendeels worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy de bedrijfsmatige performance in deze factsheet op een rij gezet.