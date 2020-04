Financieel topman ziekenhuis Amstelland gaat Waarborgfonds leiden

Schaepkens is sinds september 2015 manager Finance Control en Informatievoorziening bij Ziekenhuis Amstelland. Hij is tevens als associate professor verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Eerder was Schaepkens onder meer werkzaam bij Achmea (divisie Zorg en Gezondheid), het Antonius Ziekenhuis, Zorggroep Almere, Ernst & Young en Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg-Noord.

Schaepkens heeft een bedrijfskundige achtergrond (TU Eindhoven), is aan de Katholieke Universiteit Brabant gepromoveerd en heeft een graad in Finance and Control (Vrije Universiteit te Amsterdam).