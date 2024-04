Financiële beloning voor nieuwe medewerkers van Pluryn

Zorgorganisatie Pluryn beloont nieuwe en huidige begeleiders eenmalig met een toeslag van 500 of 1000 euro bruto. De organisatie doet dit om het personeelstekort in teams te verkleinen.

Pluryn heeft op dit moment 400 vacatures op een personeelsbestand van 6500 medewerkers. De zorgorganisatie zet daarom al langere tijd meer zzp-ers in dan wenselijk. Dat leidt onder meer tot alsmaar stijgende kosten.

Stabielere teams

Het werven van vaste medewerkers en het behouden en extra inzetten van eigen medewerkers moet zorgen voor stabielere teams, meer bekende gezichten voor cliënten en meer ervaring op de groepen.

Voor nieuwe medewerkers die als begeleider solliciteren bij Pluryn, is de eenmalige toeslag beschikbaar wanneer zij voor minimaal zestien tot maximaal veertig uur per week in dienst treden. Medewerkers van Pluryn die hun contract uitbreiden met minimaal twee uur per week, krijgen de toeslag ook uitgekeerd.

Actie

Voor nieuwe medewerkers geldt dat zij 1000 euro bruto ontvangen als zij 28 uur of meer per week gaan werken bij Pluryn. Medewerkers die 16 tot 28 uur gaan werken ontvangen 500 euro. De actie geldt voor begeleiders of pedagogisch medewerkers; denk aan zorgmedewerkers op een woongroep en/of behandelgroep en dagbestedingsmedewerkers. De arbeidsmarkttoeslag komt boven op de gebruikelijke ophoging van salaris, verlof, vakantiegeld, pensioen en eindejaarsuitkering.