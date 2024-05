Financiële positie Martini ziekenhuis verder onder druk

Dat blijkt uit het jaarverslag. Ook in 2023 stegen de kosten harder dan de opbrengsten. Het ziekenhuis had te maken met minder opbrengsten, onder andere door ziekteverzuim. Tegelijkertijd stegen de kosten van grondstofkosten en loonkosten als gevolg van de nieuwe cao-afspraken. Om het financiële resultaat te verbeteren, wordt ingezet op slimmer werken, digitalisering en het optimaliseren van processen.

Focus

De eerste strategische lijn richt zich daarbij op het maken van keuzes in het aanbod van zorg. In de toekomst richt het Martini Ziekenhuis zich meer en meer op acute, hoog complexe en oncologische zorg, wat past bij de rol in de regio als topklinisch ziekenhuis.

De tweede strategische lijn is het behouden, werven en opleiden van voldoende bekwaam personeel. Het verplaatsen van zorg, de derde strategische lijn, heeft ook onze bijzondere aandacht. Zorg in het ziekenhuis als het moet, daarbuiten als het kan, waarbij nieuwe informatietechnologie veel kansen biedt.

Een financieel gezond en duurzaam ziekenhuis is de vierde strategische lijn. Het ziekenhuis investeert daarbij in duurzaamheid waarbij het kijkt hoe duurzame oplossingen ook een financiële bijdrage leveren aan de performance van het ziekenhuis.