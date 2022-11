Financiering blijft groot vraagteken in nieuwe Green Deal

Beeld: Miha Creative/stock.adobe.com

Van investeringen die zich nu al terugverdienen, wordt verwacht dat zorgaanbieders die doen. Maar in de nieuwe Green Deal wordt ook erkend dat vooral investeringen in vastgoed een onrendabele top kennen. Voor de financiering hiervan is nog geen oplossing gevonden. Binnen het Klimaatfonds is 2,5 miljard euro beschikbaar voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nog duidelijk maken hoe hier aanspraak op kan worden gemaakt.

Nieuwe deadlines

Verder zijn, zoals verwacht, de ambities uit de vorige Green Deal 2.0 iets verhoogd. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 2018. In 2050 is de sector klimaatneutraal. Hiermee sluit de zorg aan bij de verhoogde ambities van het kabinet. Verder moet tegen 2026 de CO2-uitstoot al met 30 procent zijn gedaald en is 1 juli 2023 de nieuwe deadline om een portefeuilleroutekaart, een verduurzamingsplan, op te stellen.

Uitvoeringsplan per sector

Ook brengt de nieuwe Green Deal de creatie van een Regiegroep. Hierin zitten bestuurders van de branche- en koepelorganisaties die met hun eigen plannen en deadlines duurzaamheid in de zorg moeten versnellen. Van brancheorganisaties wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze voor 1 maart 2023 een plan voor hun eigen sector maken met eigen doelen, beoogde resultaten, een helder tijdpad en duidelijkheid over wie wat wanneer doet. Een begroting moet de plannen ondersteunen. Tegen 1 augustus 2023 moet duidelijk zijn hoe de uitvoeringsplannen worden opgepakt.

Starten met verduurzaming

Vooral zorginstellingen binnen de langdurige zorg hadden eerder moeite met het opstellen van een zogeheten portefeuilleroutekaart en te starten met verduurzaming van het vastgoed. Vorige maand meldde Actiz dat iets meer dan honderd van de vierhonderd leden zo’n plan had opgesteld. Door de coronapandemie hadden de instellingen andere prioriteiten, maar ook wordt duidelijk dat er te weinig geld beschikbaar is om alle investeringen te doen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Meer plantaardige eiwitten

Naast verlaging van de CO2-uitstoot heeft de Green Deal doelstellingen op het gebied van onder meer circulair en spaarzaam omgaan met grondstoffen. Het doel is om in 2030 het primair grondstoffenverbruik te verlagen met 50 procent ten opzichte van 2016. In 2050 moet er sprake zijn van maximaal circulaire zorg. Ook zijn er afspraken over gezondheid van patiënten. Zo is een van de doelen het voedingsaanbod aan te passen naar een verhouding van 40 procent dierlijke eiwitten en 60 procent plantaardige eiwitten in 2030.