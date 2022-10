Finnema nieuwe lector Hanzehogeschool: ‘Laat idee van “kwetsbare” oudere los’

Finnema zal zich bezighouden met kwetsbare mensen, professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en persoonsgerichte zorg. Op het gebied van kwetsbare mensen voert Finnema een studie uit waarin ze thuiswonende ouderen, beleidsmakers en zorgprofessionals vraagt wat ze kunnen doen om een isolement te voorkomen bij een nieuwe Covid-periode. Ze wil weten welke interventies volgens de betrokkenen goed zouden zijn om veilig te kunnen leven, en tegelijkertijd minder de gevolgen te ervaren van een lockdown.

Terminologie

Ook heeft ze in het kader van onderzoek naar beeldvorming over ouderen, aan ouderen zelf gevraagd hoe zij ouder worden zouden willen omschrijven. “We gebruiken nu vaak het woord kwetsbaar, maar ouderen gebruiken dat zelf helemaal niet. Ze denken meer in termen van weerbaar, fit en onafhankelijk. Het idee dat oud worden samen gaat met ziekte en verval moeten we echt loslaten”, zegt Finnema.

De onderzoeken naar kwetsbaarheid doet Finnema in samenwerking met collega-onderzoekers, veertig zorginstellingen en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen.

Op het gebied van persoonsgerichte zorg doet Finnema onder meer onderzoek naar samen beslissen en verpleegkundige zorg voor mensen met dementie opgenomen in het ziekenhuis.

Samenwerking met Duitsland

Het thema professionele ontwikkeling van verpleegkundigen omvat onder andere hoe personeel behouden kan worden en een studie samen met ziekenhuizen in Noord-Duitsland om te kijken wat voor verpleegkundigen in de noordelijke regio redenen zijn om te blijven en te vertrekken.

Sterke kanten

Ook professionele identiteit is een belangrijk thema voor Finnema. Ze wil onderzoeken hoe je je eigen identiteit als verpleegkundige kunt gebruiken om het vak steviger neer te zetten. “Ook willen we kijken in hoeverre verpleegkundigen zich op school al kunnen ontwikkelen tot een professional die zich bewust is van de eigen sterke kanten en het eigen handelen kan verwoorden en verantwoorden.”

Chief Nursing Officer

Sinds mei 2021 is Finnema ook Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS waarbij ze de ministers en het ministerie van VWS adviseert en Nederland vertegenwoordigt op het gebied van de verpleegkunde binnen de World Health Organisation.