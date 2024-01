Naast vijf voormalige cardiologen van het Zwolse ziekenhuis Isala zijn ook twee medewerkers van Biotronik Nederland – de Nederlandse dochteronderneming van de Duitse pacemakerfabrikant – als verdachte aangemerkt.

Inval

Op verzoek van de FIOD is in 2022 een inval gedaan in het Berlijnse hoofdkantoor van Biotronik. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de inval in Berlijn, maar wil verder niets zeggen, schrijft NRC. (ANP)