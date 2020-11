Fiscus onderzoekt zzp-contracten bij ziekenhuizen

Het gaat om afspraken tussen werkgevers en medewerkers, waarbij iemand op papier zzp’er is, maar feitelijk in loondienst. “Bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken lijkt deze problematiek sterk te spelen”, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst: “Soms dwingen opdrachtnemers bij werkgevers af om alleen als zzp’er te werken.”

Naheffing en boete

Werkgevers en zzp’ers die een werkrelatie hebben afgesproken die niet klopt, kunnen een naheffing krijgen van de fiscus en een boete. “De hoogte van de boete hangt af van in welke mate werkgever en zzp’er de constructie opzettelijk hebben ontworpen”, aldus de Belastingdienst.

“Doel van dit onderzoek is om een naleving te bewerkstelligen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals dat is vastgelegd in de wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)”, aldus de woordvoerder. De wet schrijft voor dat beide partijen vastleggen wat de werkelijke situatie is.

Belangrijk kenmerk in de wet is de gezagsverhouding tussen werkgever en medewerker. Als die er is, is sprake van een werknemer in loondienst. “In een ziekenhuis heb je dat algauw”, aldus de woordvoerder. Een werkgever moet dan loonheffingen inhouden en betalen aan de fiscus. De werknemer betaalt in dat geval meer inkomstenbelasting dan als zzp’er.

Naheffingen en boetes

De Belastingdienst is al enkele keren overgegaan tot naheffingen en boetes. De fiscus wil echter niet zeggen om hoeveel werkgevers en zzp’ers het gaat. Het onderzoek gaat nog zeker een jaar duren, is de verwachting. Het gebeurt in samenwerking met de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn.

De reden dat de Belastingdienst haar pijlen richt op de medisch-specialistische zorgwerkgevers en niet op andere zorgsectoren is dat ze het idee heeft dat ziekenhuizen en zelfstandige klinieken de fiscale regelgeving het vaakst niet navolgen. De woordvoerder zegt echter dat bij het reguliere toezicht op andere zorgsectoren, zoals de ggz, vvt en de gehandicaptenzorg ook aandacht is voor arbeidsrelaties.

Aantal PNIL’ers stijgt

Uit recent onderzoek van Finance Ideas, dat 700 jaarverslagen uit alle zorgsectoren analyseerde, bleek het aandeel medewerkers dat vorig jaar niet in loondienst was het laagst bij ziekenhuizen: 5 procent. In de ggz was dat ‘PNIL’-percentage 6. In de vvt en gehandicaptenzorg is dat het hoogst met 7 procent. In alle sectoren stijgt het aantal PNIL’ers, aldus Finance Ideas. In bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg steeg het in een jaar van 5,9 naar 6,9 procent.