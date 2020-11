Fizi wil meer verbinding met leden

Dat heeft Fizi bekendgemaakt op een ledenvergadering. Fizi wil hét platvorm zijn waar financials elkaar nog makkelijker weten te vinden, door gericht activiteiten te organiseren: landelijk of in de regio, per thema en afgestemd op de senioriteit van de financial.

Uitwisselen kennis

Fizi introduceert bedrijfslidmaatschappen, waardoor alle medewerkers uit de financiële kolom van een zorgorganisatie de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van het Fizi-netwerk en deel te nemen aan peergroups voor het uitwisselen van kennis. De organisatie zet zich in het bijzonder in op de young financial.

De nieuwe koers van Fizi kent drie pijlers: kennis, netwerk en invloed. Om de pijler ‘kennis’ te versterken, start de organisatie de Fizi Academy: in samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs starten de eerste leergangen begin 2021. Het is de bedoeling het aanbod geleidelijk uit te breiden.