Flevoziekenhuis Almere stuurt 70 ziekenhuisbedden naar Oekraïne

Het Flevoziekenhuis in Almere heeft met de hulp van provincie Flevoland zeventig oude ziekenhuisbedden naar Oekraïne gestuurd. Het gaat om bedden die vorig jaar zijn vervangen door nieuwere exemplaren in het ziekenhuis.

De bedden worden naar ziekenhuizen in het Zuid-Oekraïense Odessa gebracht. De provincie schrijft dat er nog eens tachtig bedden klaarstaan om naar Oekraïne te gaan.

De provincie Flevoland heeft sinds Rusland twee jaar geleden Oekraïne binnenviel geholpen bij het transporteren van hulpgoederen. Het gaat dan om medische hulpgoederen, voedsel, kleding en dus oude ziekenhuisbedden.

Door de oorlog in Oekraïne is er een tekort aan onder meer medicijnen en andere zaken in ziekenhuizen, zeggen meerdere internationale organisaties. (ANP)