Bandhoe is reeds 2 jaar lid van de raad van toezicht van het Flevoziekenhuis en neemt nu het voorzittersstokje over.

Bandhoe is psychiater en heeft diverse functies bekleed binnen ggz-instellingen. Momenteel is ze bestuurder bij GGZ Delfland. Tevens is zij toezichthouder bij de Stichting Landzijde, inkoopcoöperatie Intrakoop en ActiVite. Daarnaast is zij roulerend voorzitter van OOR Opleidingsconsortium Zuid West Nederland.