Flevoziekenhuis zit zonder drinkwater door lekkage

Door een lekkage in de waterleiding van het Flevoziekenhuis in Almere komt daar geen drinkwater uit de kranen. Afspraken, opnames en operaties kunnen wel gewoon doorgaan door dat de brandweer een tijdelijke noodleiding heeft aangelegd.

Nadat gistermiddag het lek werd ontdekt kon het ziekenhuis overstappen op de waterbuffer, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de NOS stroomt er morgenavond weer schoon drinkwater uit de kraan in het ziekenhuis.

Noodleiding

Douchen en handen wassen kan nog steeds, maar het water is niet veilig om te drinken. Waterbedrijf Vitens heeft daarom schoon water geleverd in jerrycans.

De technische dienst is op dit moment bezig met de reparatie van de waterleiding. Als dat klaar is, wordt de waterkwaliteit 24 uur lang getest. Schoon water verliest zijn kwaliteit door groei van bacteriën. “En het heeft even tijd nodig voordat bacteriën groeien, dus het testen kost ook tijd.”

Hoe het lek kon ontstaan, wordt nog onderzocht.