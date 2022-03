Flexibilisering ggz vereist loslaten van risicobeheersing

De ggz moet om kunnen gaan met onvoorspelbaarheid, veranderingen en complexiteit die inherent is aan de moderne samenleving. Dit kan alleen als organisaties op alle niveaus flexibel zijn. Dat vraagt meer beslissingsruimte en –bevoegdheid bij professionals en duidelijke kaders, blijkt uit het promotieonderzoek van Frank van Gool. Een focus op risicobeheersing, controle en voorkomen van fouten staat flexibiliteit juist in de weg.

Van Gool promoveert vrijdag 25 maart op zijn proefschrift getiteld Keep it complex! Hoe organisaties in de GGZ flexibiliteit creëren als een permanente en proactieve houding aan Tilburg University.

Leiderschap

Om te zorgen voor een duurzame flexibiliteit liggen er taken op alle niveaus van de organisatie. Teams moeten afspraken maken over samenwerken, besluitvorming en vitaliteit. Op het niveau van de organisatie is het behulpzaam om gedeelde waarden te hebben en een balans tussen flexibiliteit en consistentie. En managers van flexibele organisaties moeten werken het bouwen aan een netwerk, persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie om met onzekerheden en tegengestelde belangen om te gaan.

Zelfcorrectie

Van Gool: “Zelfs de meest succesvolle teams kunnen rigide worden in hun denken en doen, zeker wanneer zij onder druk of dreiging moeten werken. Dat is nadelig in een dynamische, veranderlijke omgeving. Flexibilisering betekent het omarmen van complexiteit en loslaten van de drang om fouten te voorkomen. Geef professionals een duidelijke richting en vervolgens een beperkt, maar helder kader om beslissingen te nemen. Hierdoor ontstaat een eigen dynamiek en ook zelfcorrectie. Voordeel voor cliënten is dat ze terecht komen in een systeem dat niet rigide is, maar ruimte biedt voor inspraak en individuele wensen en behoeften.”