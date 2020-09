Flinke stijging zieken met corona en opnames ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vrijdag met twaalf procent gestegen tot 288. Dat is het hoogste aantal in drie maanden. Ook het aantal besmettingen bereikte vandaag een record: 1977. Zeven mensen overleden de afgelopen 24 uur aan het virus.

Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het aantal nieuwe besmettingen is het vierde record deze week. Opnieuw waren de meeste positieve testen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, laat weten dat het vooral in en rond Amsterdam en Rotterdam druk is in de ziekenhuizen.

Op de verpleegafdelingen liggen 230 coronapatiënten, bijna het dubbele van vorige week. Op de ic’s liggen 58 mensen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er negen meer dan op donderdag en ruim twintig meer dan een week geleden.