Florence benoemt interim-bestuursvoorzitter

Arnoud Weermeijer is per 1 februari benoemd als voorzitter raad van bestuur ad interim van zorgaanbieder Florence. Hij volgt Niels Honig op, die per 1 februari lid wordt van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Econoom Weermeijer is een ervaren interim-bestuurder in de gezondheidszorg. Zo werkte hij ondermeer als bestuurder bij de Alrijne Zorggroep, het Waterlandzieken-huis en het Spaarne Gasthuis. Op dit moment is hij interim-bestuurder bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Weermeijer verbindt zich voor één jaar aan Florence en vormt dan samen met Ellen Maat de raad van bestuur.

Vertrouwen

“De raad van toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat Arnoud Weermeijer en Ellen Maat gezamenlijk de ingezette strategische koers, die er op is gericht de toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg het hoofd te bieden, zullen voortzetten”, zegt voorzitter Liane den Haan van de raad van toezicht over de benoeming van Weermeijer. “De benoeming van Arnoud als interim-voorzitter biedt ons als raad van toezicht de gelegenheid ons te buigen over een structurele invulling van de raad van bestuur.”