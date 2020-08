Florence-directeur houdt toezicht bij Sint Jacob

Eveline Castelijns is onlangs benoemd als lid van de raad van toezicht van Stichting Sint Jacob. Ze volgt in deze rol ziekenhuisbestuurder Marjolein Tasche op, die als toezichthouder afscheid heeft genomen in verband met het verstrijken van haar tweede zittingstermijn.

Castelijns is momenteel directeur services bij zorgaanbieder Florence in Den Haag. Eerder was ze onder meer werkzaam op het ministerie van VWS en bij adviesbureau Berenschot. Vanwege haar ervaring in de langdurige zorg is zij ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van het toetsingskader verpleeghuiszorg van de IGJ in 2018. Als toezichthouder bij Sint Jacobs neemt ze zitting in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Sint Jacob verleent met circa 800 medewerkers en 400 vrijwilligers zorg aan ruim 700 bewoners en revalidanten in zeven woonzorgcentra en een revalidatiekliniek in Haarlem en Heemstede.