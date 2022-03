Florence stelt Chief Nursing Officer aan

Mostert begon bij Florence als stagiaire HBO-V en werd daarna wijkverpleegkundige en manager thuiszorg. Naast haar werk bij Florence heeft Cheryl de studie verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht afgerond. Haar kennis en jarenlange ervaring gaat ze nu combineren in de nieuwe functie van CNO. “Ik ga de raad van bestuur en het management van Florence gevraagd en ongevraagd advies geven”, vertelt zij. “Bijvoorbeeld over onderwerpen als de inhoud van het zorgdossier, de inzet van domotica in de zorg en de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden.”

Beleid verder ontwikkelen

“Inspraak van zorgprofessionals is ontzettend belangrijk”, zegt Ellen Maat van de raad van bestuur van Florence. “Zij zijn degenen die zien en ervaren wat er nodig is om de kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren. Met de input van een Chief Nursing Officer kunnen we ons beleid verder ontwikkelen. Bij Florence willen we dat iedereen zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden dat hun lief is. Daar is persoonsgerichte zorg heel belangrijk bij. Zeker omdat de complexiteit van de zorgvraag van de cliënten in de ouderenzorg verder toeneemt. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in het voldoen aan deze vraag.”