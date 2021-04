FMS: coronavaccin veilig voor zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten vaccineren tegen corona. Dat staat in een nieuw advies dat is opgesteld door werkgroep COVID-19 & Zwangerschap, meldt de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

mRNA-vaccins

Uit veiligheidsoverweging gold voorheen het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. “Inmiddels weten we dat in de Verenigde Staten nu 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een van de mRNA-vaccins (Pfizer of Moderna) zonder noemenswaardige bijwerkingen. Vanaf nu wordt daarom aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin”, meldt de FMS.

Gezondheidsraad

Ook ziet de Gezondheidsraad volgens de FMS geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen.

Nieuw standpunt

Het nieuwe standpunt van de werkgroep is opgesteld door afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Voorrang

Donderdag adviseerde de Hoge Gezondheidsraad van België al om alle zwangere vrouwen met voorrang in te enten tegen Covid-19. Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben zwangere vrouwen groen licht gekregen voor vaccinatie. (ANP)